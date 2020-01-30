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Коронавирус: Минздрав не запрещает получать посылки с AliExpress

Коронавирус: Минздрав не запрещает получать посылки с AliExpress

Опасения по поводу смертоносного коронавируса, бушующего в Китае, не повлияли на правила, касающиеся импорта из азиатской страны.

По словам представителя, в настоящее время "нет проблем" с импортом китайских товаров, передает Alаrabiya.

"Учитывая таможенные проверки, проводимые как странами-экспортерами, так и странами-импортерами, пока нет научных данных, свидетельствующих о том, что продукты, импортируемые из Китая, могут содержать новый коронавирус. Считается, что китайские продукты безопасны для использования", - сказал представитель посольства Китая в Саудовской Аравии Фен Кай.

В западных социальных сетях некоторые пользователи призывают бойкотировать китайские товары, поскольку потребители опасаются, что вирус может быть передан через контакты с продуктами, импортированными из азиатского гиганта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Украины не давали рекомендаций отказаться от употребления бананов и получения посылок с китайских торговых площадок, таких как AliExpress, для предотвращения распространения и заражения китайским коронавирусом, сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Главная рекомендация — гигиена рук, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ и следовать правилу "заболел — сиди дома". Нет рекомендаций не употреблять бананы, отказаться от получения посылок с AliExpress", — сказал он на брифинге в Киеве во вторник, комментируя соответствующую информацию, распространяемую в соцсетях.

Скипальский также подчеркнул, что ВОЗ не давала рекомендаций отказаться от путешествий.

Со своей стороны и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин отметил, что китайский коронавирус не стойкий и не сохраняется во внешней среде более 2-3 дней, поэтому вирус не передается при пересылке товаров из Китая.

Он отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, товарооборот с Китаем не прекращен. При этом представитель ЦОЗ подчеркнул, что в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) были усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля. И.о. гендиректора ведомства отметил также, что меры дополнительного эпидемиологического контроля и температурного скринига применяются только в отношении прямых рейсов из Китая.

Источник: internetua.com

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