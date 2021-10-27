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Коронавирус на Харьковщине: 1641 новый случай и 35 смертей

Коронавирус на Харьковщине: 1641 новый случай и 35 смертей

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1641 человека. Как сообщили в ХОГА, 1445 из них – жители Харьковского района (1347 – города Харькова).

Кроме того, 108 заболевших – жители Чугуевского, 41 – Изюмского, 19 – Лозовского, 15 – Богодуховского, 8 – Купянского, 5 – Красноградского- района.

За сутки выздоровели 970 больных, умерли – 35.

Всего по области зарегистрировано 200012 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 164788 больных выздоровело, 4601 – умер.

Агентство Телевидения Новости

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