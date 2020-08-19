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Коронавирус на Харьковщине: 247 новых случаев за сутки

Коронавирус на Харьковщине: 247 новых случаев за сутки

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса и 245 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6605, из которых 167 человек умерли, 2732 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 8483 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

6605 - подтверждено;

1832 - опровергнуто;

46 - остаются под подозрением.

География заболевших по районам области:

5189 - Харьков (плюс 184 случая за сутки);

370 - Харьковский район (плюс 11 случаев);

119 - Чугуевский район (плюс 5 случаев);

107 - Змиевской район (плюс 9 случаев);

94 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

106 - Богодуховский район (плюс 13 случаев);

73 - Первомайский район (плюс 1 случай);

51 - Валковский район;

51 - Балаклейский район (плюс 3 случая);

48 - Волчанский район (плюс 3 случая);

41 - Золочевский район;

39 - Боровской район;

45 - Нововодолажский район;

41 - Красноградский район (плюс 4 случая);

33 - Лозовской район;

41 - Купянский район (плюс 2 случая);

34 - Изюмский район;

31 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

24 - Великобурлукский район (плюс 6 случаев);

15 - Коломакский район;

15 - Шевченковский район;

11 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

2 - Барвенковский район.

Агентство Телевидения Новости

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