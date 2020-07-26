Коронавирус на Харьковщине: 40 новых случаев за сутки
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса и 58 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3378, из которых 122 человека умерли, 1954 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 4970 случая подозрений на COVID-19. Из них:
3378 случаев подтверждено;
1532 - опровергнуто;
118 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам области:
2503 - Харьков (плюс 34 случаев за сутки);
257 - Харьковский район (плюс 2 случая);
74 - Чугуевский район;
70 - Змиевской район (плюс 1 случай);
65 - Дергачевский район;
53 - Первомайский район;
41 - Валковский район;
39 - Богодуховский район;
35 - Боровской район;
34 - Балаклейский район;
29 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
27 - Красноградский район (плюс 2 случая);
24 - Золочевский район;
16 - Нововодолажский район;
15 - Купянский район (плюс 1 случай);
11 - Великобурлукский район;
10 - Шевченковский район;
11 - Изюмский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
3 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.