Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 218

Коронавирус на Харьковщине: 90 новых случаев за сутки

Коронавирус на Харьковщине: 90 новых случаев за сутки

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса и 92 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6155, из которых 162 человека умерли, а 2712 выздоровели.

За весь период на Харьковщине зарегистрировано 8033 случая подозрений на COVID-19. Из них:

6155  - подтверждено;

1829  - опровергнуто;

49 - остаются под подозрением.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьков в "желтой" зоне: карантин ужесточается с сегодняшнего дня
Сегодня 12:10    363
В Украине подтвердили 1464 новых случая коронавируса
Сегодня 09:52    142
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
Сегодня 00:58    510
Минздрав рекомендует регионам готовиться ко второй волне коронавируса
15.08.2020 14:30    376
Ситуация с коронавирусом на Харьковщине ухудшается: за сутки диагноз подтвердили у 257 человек
15.08.2020 11:38    435
Очередной антирекорд: за сутки в Украине подтвердили 1847 случая COVID-19
15.08.2020 10:05    204
Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
14.08.2020 15:44    402
В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 205 новых случаев
14.08.2020 10:05    364
Еще один народный депутат заразился коронавирусом
13.08.2020 17:22    331
В Словакии началась вторая волна коронавируса
13.08.2020 11:44    286
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 