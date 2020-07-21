Коронавирус на Харьковщине: статистика на 21 июля
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса и 53 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших – 3082, из которых 118 человек умерли, 1703 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4656 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
3082 случая подтверждены;
1422 - опровергнуто;
152 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам Харьковской области:
2259 - Харьков (плюс 43 случая за сутки);
245 - Харьковский район (плюс 3 случая);
71 - Чугуевский район (плюс 2 случая);
68 - Змиевской район (плюс 1 случай);
63 - Дергачевский район;
50 - Первомайский район;
40 - Валковский район;
35 - Боровской район;
34 - Богодуховский район (на вчера было 35 случаев, один случай перенесен в другой район);
32 - Балаклейский район;
27 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
24 - Красноградский район;
22 - Золочевский район (плюс 1 случай);
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район;
9 - Великобурлукский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Изюмский район;
8 - Коломакский район;
6 - Сахновщинский район;
6 - Краснокутский район;
5 - Печенежский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.