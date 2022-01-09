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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 128 случаев и 2 смерти

Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 128 случаев и 2 смерти

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 128 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 245 246 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 417 летальных случаев – за минувшие сутки умерли двое заболевших.

При этом 232 172 заболевших уже выздоровели (+134 за сутки), 6 657 – еще болеют, за сутки выздоровели 8 заболевших.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 241 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 3.

Агентство Телевидения Новости

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