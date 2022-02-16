Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 1765 случаев, умерли 17 заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 1765 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Из них 1021 – жители Харьковского района (855 – города Харькова), 192 заболевших – жители Изюмского, 132 – Лозовского, 120 – Богодуховского, 111 – Чугуевского, 102 – Красноградского, 87 – Купянского районов.

За сутки выздоровели 1738 больных, умерли – 17.

Всего по области зарегистрировано 295 536 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Из общего числа заболевших 248 965 человек выздоровели, 6 760 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине прививки от коронавируса получили 1 157 260 человек – 55%. Получили полный курс прививки – 1 073 755 – 51%. Дополнительную дозу получили 1 809 человек, бустерную – 33 477.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса были привиты 5 888 человек.

Агентство Телевидения Новости