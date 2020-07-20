Коронавирус на Харьковщине: за сутки 18 новых случаев и 50 подозрений
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса и 50 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших – 3033, из которых 118 умерли, 1671 человек выздоровел.
За весь период в регионе зарегистрировано 4603 случая подозрений на COVID-19. Из них:
3033 случая подтверждены;
1395 - опровергнуто;
175 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам:
2216 - Харьков (плюс 16 случаев за сутки);
242 - Харьковский район;
69 - Чугуевский район;
67 - Змиевской район;
63 - Дергачевский район;
50 - Первомайский район;
40 - Валковский район;
35 - Боровской район;
35 - Богодуховский район;
32 - Балаклейский район);
27 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
24 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район;
9 - Великобурлукский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Изюмский район;
8 - Коломакский район (плюс 1 случай);
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
6 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.