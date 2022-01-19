Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 666 заболевших и 7 умерших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 666 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 574 из них – жители Харьковского района (547 – города Харькова).

39 заболевших – жители Чугуевского, 21 – Купянского, 13 – Изюмского, по 8 – Богодуховского и Лозовского, 3 – Красноградского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 250 819 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 500 летальных случаев – за минувшие сутки умерли семеро заболевших.

При этом 234 320 заболевших уже выздоровели (+187 за сутки), 9 999 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 472 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 678 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 8.

Агентство Телевидения Новости