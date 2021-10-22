Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более 1300 заболевших и 18 смертей

В Харькове и области за сутки зарегистрировали 1 306 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 1059 из заболевших - жители Харьковского района (872 - города Харькова).

112 - Богодуховского, 44 - Купянского, 39 - Чугуевского, 31 - Изюмского, 19 - Красноградского, 2 - Лозовского района.

За сутки выздоровели 962 заболевших коронавирусом, умерли - 18.

Всего по области зарегистрировано 192 512 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 160 838 заболевших выздоровели, 4 451 - умер, 27 223 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 326 человек.

Напомним, сутками ранее диагноз «COVID-19» на Харьковщине был установлен 1 319 заболевшим, летальных случаев за сутки было 34.

Агентство Телевидения Новости