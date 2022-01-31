Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 1300 заболевших и 6 летальных случаев

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 301 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отмечается, 910 из них – жители Харьковского района (771 – города Харькова).

146 заболевших – жители Изюмского, 73 – Купянского, 72 – Чугуевского, 48 – Богодуховского, 45 – Лозовского, 7 – Красноградского районов.

За сутки на Харьковщине умерли 6 заболевших коронавирусом.

Всего по области зарегистрировано 265 888 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 237 385 больных выздоровели, 6 582 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине привиты от коронавируса 1 129 683 человека. Количество получивших полный курс прививки – 1 030 455. Дополнительную дозу получили 1 314 человек, бустерную – 18 475.

За минувшие сутки были привиты 2 060 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 722 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 6.

Агентство Телевидения Новости