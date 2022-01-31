Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 1300 заболевших и 6 летальных случаев
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 301 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Как отмечается, 910 из них – жители Харьковского района (771 – города Харькова).
146 заболевших – жители Изюмского, 73 – Купянского, 72 – Чугуевского, 48 – Богодуховского, 45 – Лозовского, 7 – Красноградского районов.
За сутки на Харьковщине умерли 6 заболевших коронавирусом.
Всего по области зарегистрировано 265 888 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 237 385 больных выздоровели, 6 582 – умерли.
С начала вакцинальной кампании на Харьковщине привиты от коронавируса 1 129 683 человека. Количество получивших полный курс прививки – 1 030 455. Дополнительную дозу получили 1 314 человек, бустерную – 18 475.
За минувшие сутки были привиты 2 060 человек.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 722 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 6.