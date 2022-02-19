Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 2 тысяч случаев и 13 смертей заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 2 096 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Из них 1 348 – жители Харьковского района (1 219 – города Харькова), 172 заболевших – Лозовского, 150 – Изюмского, 130 – Чугуевского, 119 – Богодуховского, 97 – Купянского, 80 – Красноградского районов.

За сутки выздоровели 1554 заболевших, умерли – 13.

Всего по области зарегистрировано 301 213 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 253 823 больных выздоровели, 6 802 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине прививки от коронавируса получили 1 162 914 человек. Получили полный курс прививки – 1081467 человек. Дополнительную дозу получили 1858 человек, бустерную – 37452.

За прошедшие сутки от COVID-19 в регионе были привиты 5 737 человек.

Агентство Телевидения Новости