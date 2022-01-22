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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — больше тысячи заболевших и 11 смертей

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 159 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 253 880 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 538 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 234 805 заболевших уже выздоровели (+127 за сутки), 12 537 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 021 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 971 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано также 11.

Агентство Телевидения Новости

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