Коронавирус на Харьковщине: за сутки — почти 1400 случаев, умерли 14 заболевших
За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1398 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Из них 809 – жители Харьковского района (710 – города Харькова). По 137 заболевших – жители Изюмского и Лозовского, 116 – Чугуевского, 78 – Купянского, 73 – Богодуховского, 48 – Красноградского района.
За сутки выздоровели 1086 больных, умерли – 14.
Всего по области зарегистрировано 302 611 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 254 909 больных выздоровело, 6816 – умерло.
С начала вакцинальной кампании на Харьковщине привиты 1 164 156 человек – 55%. Количество получивших полный курс прививки – 1 082 955 – 51%. Дополнительную дозу получили 1858 человек, бустерную – 38 241.
За минувшие сутки в регионе были привиты 3519 человек.