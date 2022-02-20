Коронавирус на Харьковщине: за сутки — почти 1400 случаев, умерли 14 заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1398 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Из них 809 – жители Харьковского района (710 – города Харькова). По 137 заболевших – жители Изюмского и Лозовского, 116 – Чугуевского, 78 – Купянского, 73 – Богодуховского, 48 – Красноградского района.

За сутки выздоровели 1086 больных, умерли – 14.

Всего по области зарегистрировано 302 611 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 254 909 больных выздоровело, 6816 – умерло.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине привиты 1 164 156 человек – 55%. Количество получивших полный курс прививки – 1 082 955 – 51%. Дополнительную дозу получили 1858 человек, бустерную – 38 241.

За минувшие сутки в регионе были привиты 3519 человек.

Агентство Телевидения Новости