Коронавирус на Харьковщине: за сутки умерли 24 заболевших, новых случаев - 1255

В Харькове и области за сутки зарегистрировали 1 255 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 844 из них – жители Харьковского района (734 – города Харькова).

118 заболевших – жители Изюмского, 91 – Богодуховского, 69 – Чугуевского, 66 – Лозовского, 35 – Красноградского, 32 – Купянского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 198 371 заболевшего COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 4 566 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 24 заболевших.

При этом 163 818 заболевших коронавирусом уже выздоровели (+724 за сутки), 29 987 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 507 человек.

Напомним, сутками ранее диагноз «COVID-19» на Харьковщине был установлен 1 687 заболевшим, летальных случаев за сутки было 34.

Агентство Телевидения Новости