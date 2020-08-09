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Коронавирус в Украине: Шмыгаль рассказал, как начнется учебный год

Коронавирус в Украине: Шмыгаль рассказал, как начнется учебный год

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что учебный год в школах даже в условиях эпидемии начнется 1 сентября. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" .

«Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет, у нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют», - рассказал премьер.

Однако в регионах, находящихся в «красной» зоне, детям все-таки придется учиться дистанционно.

«В тех регионах, где есть «красные» ограничения, конечно, будет введен карантин - такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а затем снова идут в школу», - отметил Шмыгаль.

Напомним, в июле Минобразования рассматривало три возможных сценария начала учебного года:

- вариант первый - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме

- вариант второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;

- вариант третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина технически не готова к дистанционному обучению  в школах с 1 сентября. Глава государства сообщил о планах улучшить связь во всех областях. С 1 июля начали с Закарпатской области, и в дальнейшем процесс будет идти до востока Украины.

В июне и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий пообещала  не переводить школы на обязательное дистанционное обучение.  В то же время она заявила, что формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в Украине.

 

Агентство Телевидения Новости

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