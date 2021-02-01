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Косметолог рассказала о пользе и вреде мицеллярной воды

Косметолог рассказала о пользе и вреде мицеллярной воды

Популярный метод очистки лица от макияжа.

Мицеллярная вода – одно из наиболее популярных современных средств для демакияжа. В сети найдется немало критики в ее адрес и столько же восторженных отзывов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Курс.

Кто на сей раз прав? На этот вопрос оветила косметолог Татьяна Моторина.

В Instagram эксперт раскрыла все карты о мицеллярной воде и детально пояснила, стоит ли ею пользоваться для демакияжа.

Мицеллярная вода действительно работает. Это удобное в применении средство, которое можно и нужно смело включать в домашний ритуал ухода за кожей лица. Но важно помнить, что она не универсальна, даже если реклама утверждает обратное.

Средство должно соответствовать типу вашей кожи, и лучше всего подбирать его индивидуально.

Мицеллярная вода – раствор без цвета и запаха, с молекулами-мицеллами, которые притягивают загрязнения с поверхности кожи, не нарушая гидролипидный баланс.

Мицеллярная вода, на самом деле, хорошо удаляет с поверхности кожи различные загрязнения: косметику, водостойкий макияж, остатки кожного сала, пыли, и при этом не вызывает раздражения.

Она идеально подходит для демакияжа обладательницам чувствительной и сухой кожи, а также тем, кто носит контактные линзы.

Однако мицеллярные воды разных производителей сильно различаются по своему составу, что влияет на особенности их применения.

Если вода сделана на основе лаурил гликозида, кока глюкозида или полоксамеров, ей можно после применения не смывать водой.

Такая мицеллярная вода абсолютно безопасна для кожи любого типа.

Мицеллярную воду, в составе которой содержатся эмульгаторы на основе пэг (peg), а также ПАВы, также можно применять без опаски, однако ее нужно обязательно смывать водой. Иначе она может вызывать сухость кожи и раздражение.

В зависимости от индивидуальных особенностей кожи после применения любой мицеллярной воды может возникать ощущение липкой пленки: это значит, что вам не подошел ее состав и лучше попробовать средство другой марки.

Источник: hronika.info/

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Темы: гигиена

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