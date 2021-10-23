Ковид не сбавляет оборотов: за прошлые сутки 1409 новых случаев

Попасть сегодня домой Владиславу не удалось, ведь парень не успел сделать прививку и у него нет на руках негативного ПЦР-теста.

Владислав:

Я был тут на данный момент и уже узнал тут, что будет закрываться сообщение между областями. - А что будете теперь делать? - Возвращаться домой каким-то иным образом. Не знаю.

По новым правилам, которые начали действовать 21 октября, межобластные поездки возможны только при наличии ковид-сертификата, экспресс-теста или отрицательного ПЦР-теста. Теперь водители и контролеры на автовокзалах, кроме проездного билета, просят показать еще и дополнительные документы, подтверждающие, что человек не болен ковидом. Водители признаются, из-за нововведения, количество пассажиров значительно уменьшилось.

Владимир, водитель:

Когда подходят с билетами я проверяю и проверяет посадочный контролер наличие прививки и билета. Сертификат показал, садись. Его даже контролер не посадит. - Если нету, то не посадят? - Да, сдавай билет и иди домой гуляй.

Пассажиры, которые часто пользуются общественным транспортом, уверяют, вакцинация необходима. В транспорте сложно придерживаться социальной дистанции, поэтому, чтобы чувствовать себя более защищено, стоит сделать прививку.

Клавдия, пассажир:

Обязательно нужно. Потому что нужно всем вакцинироваться, не разносить заразу.

Ирина, пассажир:

Обезопасить это вряд ли, потому что таже вакцина не обезопасит, просто для самовнушения, спокойнее будет.

В патрульной полиции сообщают, во время посадки в транспорт пассажир может показать ковид-сертификат в бумажном виде или в приложении "Дія". У правоохранителей уже есть специальные планшеты для проверки электронных сертификатов.

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ:

Електронні сертифікати, які будуть пред’явлені за допомогою застосунку «Дія». Це міжнародний сертифікат про проведення вакцинації, це внутрішній сертифікат, який також міститься в застосунку, можуть бути перевірені також за допомогою планшетних пристроїв. В патрульних поліцейських наразі вже є такі планшетні пристрої із встановленим спеціальним застосунком, який дає можливість дуже швидко перевірити такий сертифікат.

Количество вакцинированных в городе растет, сообщают в горсовете. За минувшие сутки прививки сделало рекордное количество людей. Сейчас в городе планируют увеличить количество пунктов вакцинации.

Кожен день ми вакцинуємо 5-6 тисяч людей. Так вот, за вчорашній день ми провакцинували 8424 людини, ми набираємо оберти, робимо все, щоб люди йшли вакцинуватися.

Всего за прошедшие сутки на Харьковщине было выявлено 1409 новых случаев заболевания ковидом, 38 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости