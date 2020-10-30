“Ковидные пальцы”: ученые назвали новый симптом коронавируса, который напоминает обморожение

А ученые во всю проводят работу по выяснению причин и симптомов болезни. Параллельно с этим всплывают новые факты о том, какие могут быть ранние признаки китайской хвори. Раньше речь шла о потере обоняния и вкуса, а также слуха (частично). Теперь появились новые ранние признаки — так называемые “ковидные пальцы”.

Этот признак появляется в течение первых четырех недель с момента заражения

Новый симптом коронавируса – появляется на ногах

У больных COVID-19 людей может появиться отек и покраснение пальцев ног. Воспаление напоминает обморожение и может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Об этом со ссылкой на исследование Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии.

этот симптом проявляется в легкой форме и, в большинстве случаев, исчезает в течение 15 дней без медицинского вмешательства. “Но мы наблюдали пациентов, у которых это продолжалось месяц или два”, — отметила исследовательница Эстер Фриман.

Источник: 1 Минута