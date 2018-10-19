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Кір на Харківщині: захворюваність продовжує зростати

Кір на Харківщині: захворюваність продовжує зростати

У період із 10 по 17 жовтня на кір у області захворіло шестеро людей.

З почтаку року фахівці Харківського обласного лабораторного центру зареєстрували 484 випадки кору, з них 234 – у дітей до 17 років.

Найбільшу кількість хворих спостерігали серед мешканців Харкова (191 особа) та Харківського району (162). Ще 27 хворих реєстрували у Вовчанському районі, 20 – у Дергачівському, 18 – у Валківському, 15 – у Зміївському, 11 – у Лозівському та 9 – у Куп’янському.

Не реєстрували хворобу в Балаклійському, Барвінківському, Близнюківському, Богодухівському, Борівському, Дворічанському, Зачепилівському, Кегичівському, Нововодолазькому та Чугуївському районах.

В цілому фахівці оцінюють рівень захворюваності по області як високий. Летальних випадків не зафіксовано.

Загалом по Україні, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, упродовж минулого тижня на кір захворіли 707 людей – 189 дорослих і 518 дітей. Це суттєво більше, ніж попереднього тижня, – майже на 28 %.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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