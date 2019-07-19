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Кір на Харківщини: нові випадки зареєстровані в п'яти районах області

Кір на Харківщини: нові випадки зареєстровані в пяти районах області

З початку року на кір захворіло 4460 осіб, з яких 1387 — діти.

Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, за минулий тиждень, з 11 по 17 липня, на кір захворіло 18 жителів області, половина з яких діти. Дев'ять випадків зареєстрували серед харків'ян, по два — у Люботині, Валківському та Чугуївському районах, по одному — у Великобурлуцькому, Нововодолазькому та Харківському районах.

Загалом з початку року, станом на 17 липня 2019 року, зареєстровано 4460 хворих. Переважна більшість захворілих – дорослі (3073 особи – 68,9%), питома вага дітей – 31,1% (1387 осіб).

За соціальними групами населення розподіл хворих наступний: непрацюючі – 29,9%, робітники транспорту, промпідприємств та інші – 18,4%, учні загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів – 15,3%, студенти вищих навчальних закладів, учні технікумів та ПТУ – 10,3%, неорганізовані дошкільники – 9,7%, службовці – 5,0%, медичні працівники – 4,1%, діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади – 4,0%, працівники шкіл, ДНЗ, сільського господарства та харчової промисловості – 1,9%, пенсіонери — 0,8%, діти дитячих будинків – 0,6%.

Питома вага нещеплених серед захворілих склала 70,6% – 3148 осіб, у тому числі з причин відмови та відсутності даних про проведені щеплення – 92,3% (2907 хворих). Аналіз захворюваності щеплених (1312 осіб) показав, що 453 хворих (34,3%) мають тільки одне щеплення, тобто також не мають імунного захисту.

Источник: slk.kh.ua

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