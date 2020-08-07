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"Красная зона" - не помеха! Общественный транспорт продолжит работать, - Кернес

Решение об определении статуса «красной» зоны для Харькова было принято 7 августа на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Красная зона - не помеха! Общественный транспорт продолжит работать, - Кернес

В настоящее время на интерактивной карте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, кроме Харькова, в «красной» зоне также находятся по одному району в Ровенской и Черновицкой областях.

В связи с внесением Харькова в «красную» зону из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут.

Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе», - подчеркнул мэр.

В свою очередь первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов подчеркнул, что если усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в городском транспорте и ночных клубах, уровень распространения коронавируса можно снизить.

По его словам, городская система здравоохранения работает стабильно и выполняет все необходимые требования, но нужно проводить четкую политику вместе с правоохранительными органами по контролю выполнения ограничительных мер. В итоге, это должно сократить количество заболевших, но при этом не повлиять на работу инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о временном запрете работы ночных клубов, контролю за соблюдением дистанции и мер предосторожности при перевозке пассажиров в горэлектротранспорте и маршрутных автобусах.

«Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс. Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро. Мы выполняем все требования, которые должны, и просим подключиться к контролю всех, кто обязан его осуществлять», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он отметил, что динамика заболеваемости в Харьковской области прогрессирует, но это, прежде всего, связано с ранним выявлением заболевания.

«Люди начали активнее сдавать тесты на COVID-19. Это очень правильно, тогда заболевание легче лечится, а мы отслеживаем реальную картину. Поэтому мы призываем всех людей проходить тестирование при любых недомоганиях», - сказал первый вице-мэр.

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, раньше в регионе сдавали 1 тыс. тестов в неделю, а сейчас - около 5 тыс.

Справка Всего Харькова. Маркировка проводится по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

Красная зона - самая жесткая. Кроме ограничений в трех нижеизложенных зонах запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

Новости портала «Весь Харьков»

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