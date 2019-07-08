Краткое пособие: 21 совет для тех, кто боится летать на самолётах

Для некоторых людей полёты — обычный способ передвижения, который ничем не отличается от перемещения на автомобиле или велосипеде. Для других же это сплошной стресс, сопровождаемый повышенным чувством тревоги, дрожащими коленками, мокрыми ладонями и прочими симптомами.

Если вы относите себя ко второй категории, воспользуйтесь простыми советами, которые сделают ваш полёт максимально комфортным.

Вот несколько лайфхаков для тех, кто испытывает чувство тревоги во время полёта.

1

Подготовьтесь заранее

Заранее соберите вещи, чтобы вы могли хорошо выспаться накануне перелёта. Также не поленитесь добраться до аэропорта раньше, чтобы по дороге не скрещивать пальцы, гадая «успею — не успею».

2

Ознакомьтесь со статистикой

Факт остаётся фактом: авиакатастрофы случаются гораздо реже, чем аварии на дороге. Соответственно, летать намного безопаснее, чем, к примеру, передвигаться на автомобиле.

3

Позаботьтесь о комфорте

Как только вы окажетесь на борту самолёта, приложите максимальные усилия, чтобы вам было комфортно. Отрегулируйте кондиционер, выпейте водички, съешьте что-то (если вас это успокоит), почитайте книгу или журнал, сделайте глубокий вдох и, в конце концов, просто попытайтесь расслабиться.

4

Попытайтесь уснуть

Всё просто: есть сон — нет стресса. Если вы не можете быстро уснуть в самолёте, примите успокоительный препарат, который поможет вам расслабиться.

5

Летайте днём

Если вы испытываете повышенное чувство тревоги в самолёте, по возможности старайтесь покупать билеты на дневной рейс, дабы избежать чувства замкнутости, которое может возникнуть вечером.

6

Поговорите с соседями

Если вас ожидает длительный перелёт, и вы осознаёте, что вы тот ещё невротик, в самом начале полёта попытайтесь завязать разговор со своими соседями. Во-первых, это поможет не сосредотачиваться на своих тревожных чувствах, а во-вторых, этот человек может вас поддержать, например, если самолёт попадёт в зону турбулентности.

7

Пофантазируете

Используйте свою фантазию! Каждый раз, когда вы испытываете очередной приступ тревоги, представьте, как самолёт уже приземлился.

8

Будьте готовы к задержке рейса

Задержка рейсов — явление распространённое, особенно если вы путешествуете в праздничный сезон. Чтобы лишний раз не подвергаться стрессу, спланируйте свой маршрут таким образом, чтобы у вас было пару часов в запасе на пересадки.

9

Подготовьте антистрессовый плейлист

Послушайте хорошую музыку, которая поможет расслабиться.

10

Попробуйте отвлечься

Дабы не концентрироваться на тревожных чувствах, попробуйте найти увлекательный подкаст: что-то с успокаивающим голосом или что-то очень смешное. И не стесняйтесь включать его на всю громкость (только используйте при этом наушники, ещё лучше, если они будут шумоподавляющими), чтобы заглушить окружающие звуки.

11

Мыслите рационально

Например, подумайте о том, что все стюардессы в самолёте летают почти каждый день, и все они живы-здоровы, ещё и выглядят прекрасно.

И несколько советов для тех, кто страдает от так называемой морской болезни.

12

Имбирь

Если вас может укачать в самолёте, перед полётом выпейте чай с имбирём, дабы успокоить желудок. Кстати, жвачка со вкусом имбиря тоже подойдёт, если чая под рукой нет.

13

Мята или жвачка

Прохлада и свежесть, которой обладает мята, помогает избавиться от тошноты. Таким же эффектом обладает жвачка, только не слишком сладкая. Идеальный вариант — со вкусом имбиря или корицы.

14

Браслет от морской болезни

Браслеты от укачивания воздействуют на биологически активные точки кожи, избавляя вас от тошноты.

15

Не читайте

Избегайте любого чтения (гаджеты тоже считаются) во время взлёта, посадки, а также во время периодов турбулентности.

16

Пейте воду

Поддерживайте оптимальный водный баланс, избегайте алкогольных напитков, а также напитков с высокой концентрацией кофеина.

17

Средство от тошноты

За час до полёта попробуйте, например, принять стугерон или другой препарат, предотвращающий тошноту.

18

Найдите фиксированную точку

Если взлёт или посадка самолёта сопровождается сильными колебаниями и тряской, попробуйте сфокусировать свой взгляд на какой-то неподвижной точке.

19

Следите за питанием

Перед полётом употребляйте простые, легко усваиваемые продукты, избегая при этом орехов и любой молочной продукции.

20

Дышите

Дышите глубоко, медленно и, если вам того хочется, громко. Простые дыхательные практики помогут расслабить мышцы, которые сжимаются, когда вы чувствуете боль.

21

Находитесь в прохладном месте

По возможности возьмите с собой небольшой переносной вентилятор, например, который работает от USB шнура.

Источник: anywellmag.com

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