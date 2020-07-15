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Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

В международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Самыми популярными странами, которые сейчас принимают украинцев с туристическими целями, являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, но каждая из них имеет свои условия въезда. О том, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту, рассказал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию в соответствии с алгоритмом прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции. Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение “Дій вдома”.

Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона указывается в форме, который должен совпадать с вашим номером в приложении “Дій вдома”.

Также министр инфраструктуры рассказал о правилах въезда в самые популярные для украинцев туристические страны.

Турция - въезд и возврат без ограничений.

Египет - въезд – неограниченный. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Албания - въезд – неограниченный. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Хорватия - въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от момента взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возврат – без ограничений.

Черногория - въезд без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.
Источник: www.unian.net

Новости портала «Весь Харьков»

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