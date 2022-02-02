Критическая ситуация с харьковским онкоцентром: с директором не продлен контракт, без назначения и.о. объявлен новый конкурс

Ни кислорода, ни лекарства, ни новых контрактов с НСЗУ. В харьковском онкоцентре сложилась критическая и в то же время абсурдная ситуация. Есть профессиональные врачи и медсестры, медицинское оборудование, программы лечения, опыт оперирования и управления, но нет человека, ставившего подпись под документами, которые позволяют этой всей системе работать. Поэтому даже госпитализация плановых больных является проблемой.

А все потому, что депутаты облсовета как распорядители коммунального предприятия «Харьковский онкоцентр» не продлили контракт с директором Денисом Скорым, объявили новый конкурс на замещение должности и своевременно не назначили исполняющего обязанности.

Кризис управления вокруг онкоцентра сложился еще осенью, когда пятилетний контракт Дениса Скорого подошел к концу.

Хирург Денис Скорый возглавил харьковский онкоцентр в то время, когда медучреждение находилось в центре коррупционного скандала, а помещения находились в плачевном состоянии. За время руководства Скорого изменился подход к ведению хозяйственной части, появились новые операционные и новое оборудование, изменилась команда врачей, началось строительство нового центра. По данным НСЗУ, смертность от онкологии в регионе снизилась в пять раз, послеоперационная – вдвое. В онкоцентре стали делать более сложные операции.

В то же время Скорый стал депутатом облсовета от одной из фракций, которая не составляет большинства. В то время как его оппоненты, в частности депутаты, ранее работавшие в онкоцентре и уволенные, в это большинство входят. Поэтому осенью, когда встал вопрос о продлении контракта, голосов в поддержку действующего руководителя КП не хватило. Это не просто вызвало возмущение среди пациентов – прошли акции протеста.

Глава облсовета своим решением продлила контракт на 3 месяца, но и за это время депутаты к какому-либо решению так и не пришли. Более того, даже не сподобились назначить исполняющего обязанности, который имел бы право подписи.

Поэтому сегодня заседание проходило в экстренном режиме. На должность временного руководителя претендовали двое – заместитель Скорого по хирургической части Сергей Бухтеев и заведующий отделением института Неотложной хирургии Виктор Лихман. Заместителя Скорого депутаты даже не пригласили в кабинет. Ему было отказано из-за отсутствия достойного руководящего стажа — 5 лет вместо 7, и второго менеджерского диплома. У него есть только медицинское.

Владимир Святаш, глава комиссии облсовета по вопросам здравоохранения

Он не может подавать, его не пропустят на конкурсе, но другие могут подавать. Но мы решим вопрос окончательно, вот как сейчас проводится конкурс, и мы найдем новых достойных руководителей. Кто за то, чтобы снять Бухтеева, прошу проголосовать!

Это значит, что ни Бухтеев, ни сам Скорый не только не смогут стать временными руководителями онкоцентра, но и принять участие в конкурсе на должность. Ведь по техническим требованиям Кабмина, возглавлять КП может только человек, у которого не менее 7 лет руководящего стажа и кроме медицинского, имеется еще и диплом административный.

Сергей Быстров, представитель пациентского сообщества

Вот Вы сейчас, пользуясь буквой закона, хотите в очередной раз протянуть своего человека в ущерб всем пациентам, которые хотят иметь нормальное отношение и нормальное медицинское обслуживание! Вы понимаете вообще всю абсурдность ситуации?! Два человека, которые развили, сделали этот онкоцентр, занимали эти должности 5 лет, а сейчас мы не можем их утвердить, потому что это незаконно!

Учитывая, что представителю коллектива отказали, у депутатов остался только один кандидат – Виктор Лихман. Комиссию интересовал не столько его врачебный опыт, ведь кандидат, в частности, делает ургентные онкологические операции, но и готов ли он и после временного руководства возглавить онкоцентр. Лихман подтвердил свое желание занять место Скорого, хотя пока свою деятельность в институте бросать не собирается.

Виктор Лихман, кандидат на должность и. директора онкоцентра

Я могу на какую-то научную, на четверть ставки оставаться, не работая в клинике. Это на кафедре преподавание.

Назначению нового временного руководителя не помешал тот факт, что он находился в ревизионной комиссии по онкоцентру. Поскольку она почти не заседала, депутаты не увидели в этом конфликта интереса.

Представитель коллектива Сергей Бухтеев признался, что сейчас главное, чтобы онкоцентр получил хоть какого-то руководителя, чтобы не была приостановлена ​​его деятельность. Что будет дальше и сохранится ли команда Скорого, пока не обсуждается.

Сергей Бухтеев, зам. гендиректора онкоцентра

Сейчас больница без руководства: невозможно выписать кислород, невозможно госпитализировать больных, в такую ситуацию их поставил облсовет. Любому человеку со стороны нужно время, чтобы освоиться, здесь на время конкурса будет 2-3 месяца, проходит, он не успеет освоиться.

Денис Скорый и его команда могли бы остаться в руководстве онкоцентра, если бы Кабмин изменил конкурсные требования и позволил врачам без долгого руководящего опыта возглавлять больницы. Но в этих переговорах с центральными властями пациентские организации местные депутаты не поддерживают.

Агентство Телевидения Новости