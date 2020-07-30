Лабцентр проверил водопроводную воду на Харьковщине: результаты

Специалисты взяли 2542 пробы из источников централизованного водоснабжения и сетей водопроводов в Харьковской области в первом полугодии 2020 года. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по санитарно-химическим показателям в 24,5% проб (623) выявлены превышения нормативов.

Наибольший процент проб с отклонениями от нормативных показателей зарегистрированы в:

Лозовском (82,9%),

Двуречанском (60,7%),

Близнюковском (56,5%),

Золочевском (51,3%),

Первомайском (42,5%),

Сахновщинском (41,6%),

Волчанском (32,5%) районах.

В исследованных пробах воды установлены превышения нормативных показателей по цветности, мутности, общей жесткости, содержанию сульфатов, хлоридов, железа, аммиака, нитратов, кремния, сухого остатка.

По микробиологическим показателям исследовано 3066 проб воды централизованного водоснабжения, из них 172 пробы (5,6%) не соответствуют нормативам эпидемической безопасности питьевой воды.

Самые большие отклонения вывили в:

Купянском (25,9%),

Близнюковском (25,9%),

Лозовском (18,8%),

Нововодолажском (16,1%),

Волчанском (13,2 %),

Зачепиловском (10,3%),

Балаклейском (8,6%) районах,

Купянске (19,2%).

В Харькове исследовано 325 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них 19 проб (5,8%) не соответствовали нормативным требованиям: установлено превышение предельно допустимых уровней окисляемости в 1,05-1,4 раза, цветности - в 1,1-1,3 раза, мутности - в 1,07-1,2 раза.

По микробиологическим показателям исследовано 507 проб, из них 10 проб (1,97%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности. В Харькове все 10 нестандартных проб воды по микробиологическим показателям обнаружены в уличных водоразборных устройствах на тупиковых участках.

Агентство Телевидения Новости