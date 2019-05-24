Лідером в євроінтеграції є охорона здоров’я - результати аналізу коаліційної угоди

Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO підготували аналіз коаліційної угоди "Європейська Україна" 2014 року. За висновком експертів, найбільших успіхів досягнуло МОЗ України – у сфері охорони здоров'я більше 95% зобов’язань уже виконані чи у процесі виконання. Такий результат – спільне досягнення медиків і пацієнтів, Уряду, Парламенту, місцевої влади, громадських та пацієнтських організацій, а також підтримки міжнародних партнерів.

Одне із головних досягнень у виконанні коаліційної угоди – реалізація принципу “гроші ходять за пацієнтом”. З квітня минулого року українці почали вільно обирати своїх “менеджерів здоров’я” – сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, а гроші пішли за ними у вибрані медзаклади. Нині вже майже 28 мільйонів українців мають свого лікаря, а Національна служба здоров’я оплатила конкретні медичні послуги для пацієнтів у 1264 медзакладах на суму 10 265 413 820 грн (станом на 15 травня 2019 року). 70% із тих, хто обрав свого лікаря, задоволені ним (результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось протягом березня 2019 року). А медики в ефективних медзакладах отримують значно вищі зарплати.

Серед найголовніших досягнень сфери охорони здоров’я експерти називають запуск eHealth – електронної системи охорони здоров’я. Нині – це електронний формат підписання декларацій і електронні рецепти за програмою “Доступні ліки”. З часом електронний формат має повністю замінити паперовий. Електронними стануть медичні картки, рецепти, лікарняні тощо.

Не менш важливий аспект – трансформація державних закупівель. Перехід на закупівлі ліків через міжнародні організації і прозорі процедури щороку заощаджує до 40% державних коштів, на які закуповуються додаткові ліки. Так, на 90% препаратів для онкохворих нижчі ціни у порівнянні з 2014 роком, тож цього року планується покрити 100% потребу за напрямами онкології. Нині наявні абсолютно всі вакцини за Національним календарем щеплень, держава забезпечує безоплатні ліки для усіх пацієнтів з туберкульозом і ВІЛ, раком крові і вперше безоплатно лікуватимуться дорослі з ЮРА та ПІД, а “кришталеві діти” отримають необхідні протези. МОЗ України перейшло на завчасне планування, розробило нову методику обрахунку потреби в ліках, дозволило регіонам самостійно перерозподіляти ліки між лікарнями, переглянуло склад експертів, що супроводжують державні закупівлі, створило ДП “Медичні закупівлі України” і планує до кінця року запустити електронну систему обліку залишків ліків.

Источник: moz.gov.ua

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