Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 52

Лідером в євроінтеграції є охорона здоров’я - результати аналізу коаліційної угоди

Лідером в євроінтеграції є охорона здоров’я - результати аналізу коаліційної угоди

Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO підготували аналіз коаліційної угоди "Європейська Україна" 2014 року. За висновком експертів, найбільших успіхів досягнуло МОЗ України – у сфері охорони здоров'я більше 95% зобов’язань уже виконані чи у процесі виконання. Такий результат – спільне досягнення медиків і пацієнтів, Уряду, Парламенту, місцевої влади, громадських та пацієнтських організацій, а також підтримки міжнародних партнерів.

Одне із головних досягнень у виконанні коаліційної угоди – реалізація принципу “гроші ходять за пацієнтом”. З квітня минулого року українці почали вільно обирати своїх “менеджерів здоров’я” – сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, а гроші пішли за ними у вибрані медзаклади. Нині вже майже 28 мільйонів українців мають свого лікаря, а Національна служба здоров’я оплатила конкретні медичні послуги для пацієнтів у 1264 медзакладах на суму 10 265 413 820 грн (станом на 15 травня 2019 року). 70% із тих, хто обрав свого лікаря, задоволені ним (результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось протягом березня 2019 року). А медики в ефективних медзакладах отримують значно вищі зарплати.

Серед найголовніших досягнень сфери охорони здоров’я експерти називають запуск eHealth – електронної системи охорони здоров’я. Нині – це електронний формат підписання декларацій і електронні рецепти за програмою “Доступні ліки”. З часом електронний формат має повністю замінити паперовий. Електронними стануть медичні картки, рецепти, лікарняні тощо.

Не менш важливий аспект – трансформація державних закупівель. Перехід на закупівлі ліків через міжнародні організації і прозорі процедури щороку заощаджує до 40% державних коштів, на які закуповуються додаткові ліки. Так, на 90% препаратів для онкохворих нижчі ціни у порівнянні з 2014 роком, тож цього року планується покрити 100% потребу за напрямами онкології. Нині наявні абсолютно всі вакцини за Національним календарем щеплень, держава забезпечує безоплатні ліки для усіх пацієнтів з туберкульозом і ВІЛ, раком крові і вперше безоплатно лікуватимуться дорослі з ЮРА та ПІД, а “кришталеві діти” отримають необхідні протези. МОЗ України перейшло на завчасне планування, розробило нову методику обрахунку потреби в ліках, дозволило регіонам самостійно перерозподіляти ліки між лікарнями, переглянуло склад експертів, що супроводжують державні закупівлі, створило ДП “Медичні закупівлі України” і планує до кінця року запустити електронну систему обліку залишків ліків.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Місія МВФ продовжує роботу в Україні – Смолій
Сегодня 09:55    39
Новые ТРЦ станут удобнее: опубликованы изменения в строительных нормах
Сегодня 09:06    70
ВПС Перу зацікавлені у залученні України до модернізації військових літаків і гелікоптерів
Сегодня 07:55    67
Вступил в силу закон об отсрочке штрафов за вождение "евробляхами"
23.05.2019 10:58    112
Відома скандинавська авіакомпанія повертається до України після восьмирічної перерви
23.05.2019 10:46    166
Представники ЗС України та Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва між державами
23.05.2019 10:12    81
Україна має повне право ремонтувати радянську військову техніку — Укроборонпром
23.05.2019 09:26    129
Україна наклала антидемпінгове мито на цементні клінкери та портландцемент з РФ, Білорусі та Молдови
23.05.2019 09:15    85
Колумбію зацікавили спільні з НТУУ "КПІ" інноваційні проекти з кібербезпеки
23.05.2019 09:06    87
Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 13-19 травня
23.05.2019 08:47    108
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 