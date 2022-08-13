Лечение и профилактика остеохондроза

Одним из наиболее распространенных заболеваний среди людей, чей образ жизни характеризуется низкой активностью, является остеохондроз позвоночника. Чаще всего им страдают офисные работники и водители, которым приходится долгое время сидеть в одной статичной позе.

Если по утрам вы ощущаете скованные ощущения в спине или один из отделов позвоночника ограничен в движении, скорее всего это остеохондроз. За последний десяток лет это заболевание существенно помолодело и теперь встречается не только у стариков, но даже у подростков. Долгое время остеохондроз иногда протекает без каких-либо проявлений, из-за чего многие обращаются к врачу уже на поздних стадиях.

На что обращать внимание?

Первыми звоночками к тому, что нужно обратиться к врачу, станут:

частые боли в спине;

напряженность мышц спины;

ограниченность движений в шее, груди или пояснице, которая возникает все чаще;

утренняя скованность в спине, которая уходит после зарядки.

Остеохондроз вызывает дегенеративно-дистрофические нарушения в суставах и хрящевых тканях позвоночника. На фоне этого могут образоваться артрозы, грыжи и пр. Уже на самых ранних стадиях болезни следует приступить к лечению. Вовремя выявить остеохондроз можно с помощью МРТ или рентгенодиагностики.

Остеохондроз позвоночника: профилактика и лечение

1. Лечебная физкультура

ЛФК при остеохондрозе направлено на прорабатывание мышц спинного и шейного отдела. Упражнения выполняются при разгруженных суставах – в сидячем или лежачем положении. Допускается выполнение изометрических упражнений, при которых суставы остаются неподвижными, а мышцы напрягаются без расширения.

2. Тракционное вытяжение позвоночника

Чтобы унять боли в спине, выполняется вытяжение. Оно помогает:

разгрузить межпозвоночные диски;

растянуть спазмированные мышцы;

предотвратить передавливание нервных окончаний в позвоночнике;

увеличить диастаз между поверхностями межпозвоночных суставов.

3. Лечебный массаж

Улучшить питание суставов, хрящей и всего позвоночника помогает легкий профилактический массаж. Однако к данной процедуре можно прибегнуть только спустя 3-6 месяца после начала медикаментозной терапии заболевания.

4. Мануальная терапия

Аккуратные миофасциальные техники мануальной терапии позволяют улучшить питание позвоночника и существенно облегчить состояние больного за счет снятия болевых ощущений.