Лечение и профилактика остеохондроза
Одним из наиболее распространенных заболеваний среди людей, чей образ жизни характеризуется низкой активностью, является остеохондроз позвоночника. Чаще всего им страдают офисные работники и водители, которым приходится долгое время сидеть в одной статичной позе.
Если по утрам вы ощущаете скованные ощущения в спине или один из отделов позвоночника ограничен в движении, скорее всего это остеохондроз. За последний десяток лет это заболевание существенно помолодело и теперь встречается не только у стариков, но даже у подростков. Долгое время остеохондроз иногда протекает без каких-либо проявлений, из-за чего многие обращаются к врачу уже на поздних стадиях.
На что обращать внимание?
Первыми звоночками к тому, что нужно обратиться к врачу, станут:
- частые боли в спине;
- напряженность мышц спины;
- ограниченность движений в шее, груди или пояснице, которая возникает все чаще;
- утренняя скованность в спине, которая уходит после зарядки.
Остеохондроз вызывает дегенеративно-дистрофические нарушения в суставах и хрящевых тканях позвоночника. На фоне этого могут образоваться артрозы, грыжи и пр. Уже на самых ранних стадиях болезни следует приступить к лечению. Вовремя выявить остеохондроз можно с помощью МРТ или рентгенодиагностики.
Остеохондроз позвоночника: профилактика и лечение
1. Лечебная физкультура
ЛФК при остеохондрозе направлено на прорабатывание мышц спинного и шейного отдела. Упражнения выполняются при разгруженных суставах – в сидячем или лежачем положении. Допускается выполнение изометрических упражнений, при которых суставы остаются неподвижными, а мышцы напрягаются без расширения.
2. Тракционное вытяжение позвоночника
Чтобы унять боли в спине, выполняется вытяжение. Оно помогает:
- разгрузить межпозвоночные диски;
- растянуть спазмированные мышцы;
- предотвратить передавливание нервных окончаний в позвоночнике;
- увеличить диастаз между поверхностями межпозвоночных суставов.
3. Лечебный массаж
Улучшить питание суставов, хрящей и всего позвоночника помогает легкий профилактический массаж. Однако к данной процедуре можно прибегнуть только спустя 3-6 месяца после начала медикаментозной терапии заболевания.
4. Мануальная терапия
Аккуратные миофасциальные техники мануальной терапии позволяют улучшить питание позвоночника и существенно облегчить состояние больного за счет снятия болевых ощущений.