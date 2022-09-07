Лекарственные формы иммуноглобулинов

Лимфоциты вырабатывают своеобразные белки иммуноглобулины (антитела), которые укрепляют иммунитет. Они борются с антигенами сразу после попадания их в организм. Благодаря препаратам иммуноглобулинам, организм человека устраняют патогенные микроорганизмы, не давая им размножаться и причинять вред.

Терапия иммуноглобулинами

Главная цель антител - это распознать чужеродное вещество, наладить контакт с антигеном, ликвидировать иммунный комплекс и защитить человека от повторного заражения. У большого количества людей появляются дефектные белки, которые атакуют собственный организм. Подобное возникает в результате аутоиммунных болезней. Для устранения дефектных белков назначаются уколы иммуноглобулинов, которые предотвращают их.

Искусственные иммуноглобулины вырабатываются из плазмы крови. Данные препараты применяются для лечения кори, коклюша, менингита, скарлатины. Антирезусный тип назначается, если во время родов возникает резус-конфликт. Противоклещевой - при укусе клеща. Анатоксинов применяются при дифтерии, столбняке.

Иммуноглобулины назначаются после проведения необходимой диагностики. Это помогает найти бактерии и вирусы в организме. Врач определяет, способен ли иммунитет человека противостоять инфекции без употребления лекарств.

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Виды лекарств

Для каждого заболевания разработан определенный вид иммуноглобулинов. Самыми распространенными являются:

Нормальные человеческие. Сделаны на основе сыворотки донорской крови. Вводятся внутримышечно. Применяются при гипериммуноглобулинемии - наследственный иммунодефицит, сопровождающийся сыпью, абсцесами, экземой инфекциями легких.

Моноклональные антитела. Назначаются для лечения сепсиса (дисфункция внутренних органов, которая характеризуется слабостью, потерей аппетита, ознобом), ревматоидного артрита (хроническая болезнь суставов), астмы.

Специфические. Используются при хламидиозе (гнойные, кровяные выделения из половых путей, болезненные мочеиспускания), герпесе (болезненные пузырьки), цитомегаловирусе (хроническая лихорадка, покраснение горла, боли в мышцах, усталость, увеличение лимфоузлов).

IgG. Эффективны при аутоиммунных заболеваниях и тяжелой форме гипериммуноглобулинемии. Вводятся внутривенно.

IgM. Рекомендованы при бактериальном сепсисе.

Формы выпуска

Данные лекарственные средства продаются в форме:

таблеток;

растворов;

порошков.

Иммуноглобулины являются эффективными лекарственными средствами, так как активно применяется для лечения множества инфекционных болезней и улучшения иммунитета человека. Назначаются беременным и не вредят плоду.