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Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев, если станет министром

Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев, если станет министром

На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев. То есть сделать 10 млн прививок. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.

"10 млн прививок, то есть (вакцинируют, - ред.) 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, накануне Верховная рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости

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