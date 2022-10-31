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Лікарі назвали спосіб легко уникнути ожиріння після відмови від куріння

Лікарі назвали спосіб легко уникнути ожиріння після відмови від куріння

Недавнє дослідження, проведене ізраїльськими дослідниками у престижному журналі Nature, показало, що ожиріння після відмови від куріння пов’язане з певним мікроорганізмом і може бути легко усунене.

Дослідники Інституту науки Вейцмана виявили, що ожиріння, яке часто розвивається після того, як люди кинули палити, може бути викликане специфічними сполуками, що виділяються кишковими мікробами (мікроорганізмами), і тому його можна запобігти, просто приймаючи антибіотики, згідно з новою статтею, опублікованою в середу у журналі The New York Times.

Дослідники виявили, що миші, які регулярно піддавалися дії сигаретного диму, не набирали вагу, незважаючи на те, що споживали їжу з високим вмістом жиру та цукру.

Коли дію припинилося, миші швидко набрали вагу, як це часто трапляється з людьми, які кинули палити. Але коли мишам давали антибіотики широкого спектра дії, які виснажували їх мікробіом, вони набирали набагато менше ваги після відмови від куріння, залишаючись стрункими протягом декількох місяців незалежно від своєї дієти. Очевидно, пов’язані з курінням сполуки, такі як нікотин, проникали в кишечник «курців» мишей із кровотоку, тим самим змінюючи бактеріальний склад кишечника і, отже, обмін речовин в організмі.

Висновки дослідження можуть бути справедливими і для людей. Отже, за словами професора Ерана Елінава з відділу імунології Вейцмана, який очолював дослідницьку групу разом з Левіелем Флуром, Урією Мор та доктором Хагіт Шапіро з лабораторії Елінава, а також іншими членами лабораторії та іншими вченими Вейцмана, «з’єднання, які ми іденти до нових методів лікування, які допоможуть людям уникнути збільшення ваги при відмові куріння. Більше того, ці сполуки можуть бути розроблені для лікування ожиріння навіть серед некурців».

Джерело: glamour.kyiv.ua

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Темы: здоров'я

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