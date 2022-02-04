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Лікар зруйнував популярні міфи про шкоду вершкового масла

Лікар зруйнував популярні міфи про шкоду вершкового масла

Вершкове масло викликає суперечки в медичному співтоваристві через його асоціації з насиченими жирами – нездоровим типом жиру, який пов’язаний з серцевими захворюваннями та іншими хронічними захворюваннями. Однак існує безліч невірних уявлень про жир, які призвели до неправильних висновків про вершкове масло.

«У нього погана репутація, але жир — це не обов’язково погано», — пояснила доктор Зої Вільямс.

Як зауважила лікар, масло містить жир але “ми повинні уникати очорнення окремих продуктів. Важливо те, що становить наш загальний раціон”.

За її словами, якщо ви повністю виключите масло, є ризик, що ви заміните його більш шкідливими продуктами.

“Найкраще, що ми можемо зробити, це скоротити споживання солодких продуктів з високим ступенем переробки, таких як випічка, солодощі та чіпси”, — порадила доктор Зої. “Якщо ви можете зменшити кількість цих продуктів, вам не потрібно зменшувати кількість масла”.

Ще більше плутанини в картину додає те, що масло містить суміш насичених і ненасичених жирів. Різниця між насиченими та ненасиченими жирами розділила людей на ворогуючі табори.

“Ми схильні думати, що насичені жири – це погано, а ненасичені жири – це добре, але більшість дієтичних продуктів, таких як вершкове масло, містять і те, і інше. Деякі види жиру вважаються більш корисними, ніж інші, але все залежить від конкретної людини і його дієтичних переваг”.
Источник:  Новости Ю

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Темы: питание

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