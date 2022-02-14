Лікарка порадила продукти для нормалізації рівня холестерину

Деякі зміни у раціоні харчування людини можуть відіграти вирішальну роль, якщо необхідно знизити високий рівень холестерину. Найбільш «ефективними» продуктами є насіння гарбуза та ягоди.

Як передає Укрінформ, про це розповіла докторка Кетрін Басфорд із Asda Online Doctor by ZAVA у Великій Британії, повідомляє Express.

«Багато продуктів містить насичені та ненасичені жири, тому ваша дієта може вплинути на рівень холестерину. Споживання великої кількості нездорових жирів з оброблених харчових продуктів, як-от ковбаси, масло, тістечка та печиво, може збільшити кількість поганого холестерину в крові, що може призвести до закупорки артерій», - сказала Басфорд.

За її словами, збільшення кількості певних продуктів у раціоні людини справді може знизити рівень холестерину.

Серед таких продуктів – насіння гарбуза та ягоди.

За словами докторки Басфорд, щоденна жменя гарбузового насіння може прискорити процеси виведення з організму надлишків холестерину, якщо людина загалом стежить за харчуванням.

«Насіння гарбуза містить сполуку під назвою фітостерол, який дуже ефективно знижує рівень холестерину ЛПНЩ. Фітостероли знижують рівень холестерину, блокуючи поглинання шкідливого холестерину через їжу», - зазначає вона.

Дослідження показують, що вживання гарбузового насіння може знизити рівень тригліцеридів (жирів у крові) та кров'яного тиску. Якщо людині складно включити гарбузове насіння до свого раціону, ним також можна харчуватися у вигляді олії, додала лікарка.

Щодо ж інших продуктів, Національна служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує збільшити щоденне споживання фруктів та овочів як частину здорового харчування. Проте, за словами докторки Басфорд, саме ягоди можуть бути ключем до зниження рівня холестерину.

«Ягоди багаті на поліфеноли, рослинні сполуки з доведеною користю для серця. Доведено, що ця конкретна сполука допомагає знизити ризик інсульту, покращити резистентність до інсуліну та забезпечити профілактику системного запалення, а також знизити кров'яний тиск», - розповіла Басфорд.

Вона додала, що якщо людина не любить ягоди, поліфеноли також можна отримувати з чаю, какао, фруктів та овочів.

Як відомо, холестерин - це воскова жироподібна речовина, яка міститься у всіх клітинах тіла. Організму необхідний холестерин для вироблення гормонів, вітаміну D та речовин, які допомагають перетравлювати їжу. Однак надмірне накопичення холестерину в крові, тобто високий рівень холестерину, може призвести до серйозних захворювань, зокрема до атеросклерозу судин, при якому, наприклад, може трапитися холестеринова емболія.

Холестерин поділяється переважно на такі види, як ЛПНЩ і ЛПВЩ. Обидва є ліпопротеїнами – сполуками, що складаються з жиру й білка. Вони відповідають за перенесення холестерину в кров по всьому тілу.

ЛПНЩ - це ліпопротеїни низької щільності, які часто називають «поганим» холестерином. Високий рівень холестерину ЛПНЩ призводить до накопичення бляшок на стінках артерій.

Високий рівень холестерину низької щільності може спричинити дві окремі та однаково серйозні проблеми. По-перше, він може звужувати кровоносні судини, порушуючи розповсюдження багатої на кисень крові по всьому тілу. По-друге, зумовити утворення тромбів, які можуть вириватися та блокувати кровообіг, призводячи до серцевого нападу або інсульту.

ЛПВЩ – це ліпопротеїни високої щільності, або «хороший» холестерин. Він переносить “поганий” холестерин назад до печінки, де він розщеплюється і виводиться з організму.

Источник: www.ukrinform.ua/

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