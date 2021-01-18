Локдаун пошел на пользу: в Украине становиться меньше больных

Продолжать локдаун в Министерстве не планируют. По словам министра здравоохранения Украины, после 24 января по всей стране введут оранжевую зону карантина. По словам специалистов, локдаун уже показывает положительные результаты, ведь больных стало намного меньше. Так, на прошлой неделе в Украине зафиксировали чуть больше сорока четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом, сделали почти сто восемьдесят три тысячи тестов методом ПЦР.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

За минулий тиждень було госпіталізовано 13 555 людей і це майже на півтори тисячі менше, ніж було позаминулого тижня. Так само у нас зросла кількість людей, які були виписані. Ми вважаємо, все рівно ситуація з ковід-19 все рівно досить напружена, все ж таки та кількість захворівших, яка є - вона залишається на достатньо високому рівні

Между тем, на Слобожанщине также улучшилась ситуация. По официальным данным, за последние сутки в Харьковской области заболело всего 46 человек. При том, что еще месяц назад количество новых больных достигала 600-800 человек ежедневно.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Ситуація з ковідом покращилась - значно покращилась. І не тільки тому, що багато вільних ліжок і лікарні є по всіх районах міста. І практично, ви знаєте по всіх районах області. Кількість викликів значно зменшилась. Це було 60 за суботу, 59 за неділю. Щоб ви розуміли, найбільше за добу у нас було 250 випадків.

Сейчас на Харьковщине с начала пандемии на ковид переболели почти семьдесят пять тысяч дюдей. Умерло - 1249, об этом сообщает лабораторный центр региона.

Агентство Телевидения Новости