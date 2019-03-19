Любите Пепси и Кока-колу? Ваша жизнь в опасности!

В Гарвардском университете ученые доказали связь между употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты привлекли к исследованию более 100 тысяч человек: 80 647 женщин в 1980-2014 годах и 37 716 мужчин в 1986-2014 годах. Испытуемые проходили опросы о своем образе жизни и обследование состояния здоровья каждые два года.

Оказалось, что употребление сахаросодержащих напитков увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Употребление всего 1-4 сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск умереть на 1%, 2-6 напитков в неделю - на 6%, 1-2 в день - на 14%. Если выпивать более двух сладких напитков каждый день риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака возрастает на 21 процент. Каждая дополнительная порция повышает риск еще на 10%.

Более заметное влияние сладких напитков оказалось у женщин. Замена сахаросодержащих напитков на аналоги с сахарозаменителем значительно сокращает негативное влияние. Однако употребление от четырех порций в день таких напитков также способствовало сокращению продолжительности жизни.

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