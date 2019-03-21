Люди не стають дорослими до 30 років, — учені

Вчені Кембриджського університету, що досліджують мозок та нервову систему людини, з’ясували,що люди не стають повністю дорослими, доки їм не виповниться близько 30 років

Про це пише BBC.

У Британії, як і в Україні, за законом людина вважається дорослою з 18 років. Однак вік дорослішання є індивідуальним.

«Твердження про перехід з дитинства в доросле життя, виглядає все більш абсурдним. Це набагато тонший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть. Не існує дитинства, а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях по певній траєкторії», — зазначив професор Пітер Джонс із Кембриджського університету.

За результатами дослідження вчених, люди старші 18 років усе ще переживають зміни в мозку, які можуть впливати на поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів. Такий розвиток головного мозку триває приблизно до 30 років.

Источник: changeua.com

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