Майже 200 дітей з Харкова та області проходять реабілітацію у Центрі паліативної допомоги

Щороку майже 200 дітей з Харкова та області проходять реабілітацію у Центрі при Обласному будинку дитини «Гіппократ». Фахівці з паліативу вчать пацієнтів з особливими потребами та їх батьків, як полегшити симптоми та розвивати фізичні та розумові здібності. Це єдиний заклад в області, де надають таку комплексну допомогу.

Ігрова кімната у Центрі реабілітації та паліативної допомоги. Він працює при Обласному будинку дитини по вулиці Рибалко. Олена Федорченко з сином приїхали сюди з Коротича. Максиму — майже 2 роки.

«У нас — гідроцефалія, шунт. Ми сюди приїжджаємо вже вчетверте. Усе краще, краще і краще. Ми тут усьому навчилися», — говорить мати Максима Олена Федорченко.

Привезла до центру сина Іллю й Тетяна Чупишева. Каже: безкоштовний курс реабілітації триває три тижні.

«Дискінетичний тетрапарез нам ставлять. Ну, і супутні захворювання — туговухість 1-2 ступенів, катаракта, — розповідає Тетяна Чупишева. — Корекційний педагог. У групі — заняття, звичайно, нам важко дуже даються. ЛФК, басейн. Сенсерна інтеграція, стимуляція. Є зрушення — він став більш рухливий».

«Закладів, які мають усі програми, які маємо ми, в Україні немає. Наш центр має стаціонарну допомогу, мобільну допомогу, денну допомогу, у нас немає респіраторної підтримки. Поки що», — говорить директор Обласного спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ» Роман Марабян.

Тут надають паліативну допомогу невиліковно хворим дітям — це коли процедури та ліки полегшують симптоми. Торік заклад став комунальним неприбутковим й отримав фінансову автономію. Завдяки цьому розширили перелік послуг, придбали за кошти благодійників автівки для мобільних бригад.

«Ми маємо 22 вихованці, які під нашою опікою. Також з початку року у нас отримали стаціонарну паліативну допомогу не менше 120 родин. Наша виїзна мобільна служба відвідала 30 родин, — каже Марабян. — Ми плануємо до кінця року ще десь 30 родин відвідати нашою виїзною службою. До кінця року не менше 60 родин отримають у нас паліативну допомогу — стаціонарний курс і не менше 500 родин — консультативну допомогу фахівців».

Очільник закладу розповідає: зараз збирають кошти, щоб перееобладнати кімнати і зробити більш комфортні умови для дітей і персоналу. Вже розпочали ремонт на першому поверсі.

«В ігровій кімнаті ми побудуємо ще один бокс і кабінет для вихователя. Тут буде чотири двохмісних палати, де будуть знаходитись діти, які мають паліативні стани або паліативні діагнози під нашою опікою, — говорить Марабян. — Наша задача — наповнити їх цілодобове перебування в нашому закладі не тільки, медичними, педагогічними та реабілітаційними послугами, а й наповнити їх життям. Це дуже важливо».

У серпні вийшла друком книжка Романа Марабяна «Записки санітара Роми». Наклад — 1000 примірників. Ціна однієї — 300 гривень. Гроші від продажу йдуть на ремонт. Вже зібрали близько 200 тисяч гривен.

«Отут приблизно 38 років моєї роботи в охороні здоров’я. Це історії з мого життя. Там є і про паліатив, — каже Марабян і зачитує уривок: — Цей потік смертей неможливо зупинити — не можна наказами медичних чиновників заборонити дітям вмирати. А що ж можна зробити? Обов’язково потрібно створити систему дитячої паліативної допомоги у нашій країні. Кожен з нас може щось зробити для цих дітей, кожен - на своєму місці. Тільки не мовчати, не проходити повз»…

Источник: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»