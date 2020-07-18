Максим Степанов: до вересня ми вдвічі збільшимо кількість тестувань на коронавірус

Україна до вересня поточного року вдвічі збільшить кількість тестувань на COVID-19 в порівнянні з поточними показниками за рахунок розширення потужностей вітчизняних лабораторій.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на щоденному брифінгу 17 липня.

“Ми хочемо збільшити в два рази кількість тестувань. Я поставив завдання, щоб уже у вересні вийти на такі показники”, - сказав він.

На сьогодні в країні за добу проводиться 13-14 тисяч тестів методом ПЛР, тоді як на початок квітня поточного року цей показник складав 200-250 тестів. Максим Степанов зазначив, що за останні місяці було значно збільшено потужності лабораторних центрів за рахунок оновлення обладнання.

“Для того щоб збільшити потужності лабораторних центрів потрібно було придбати обладнання, якого не вистачало. До березня поточного року остання закупівля лабораторного обладнання здійснювалась ще в 2009 році. Ми оновили обладнання всіх лабораторних центрів. Ми не зупиняємось і закуповуємо далі”, - підкреслив Міністр.

За його словами, крім закупівлі лабораторного обладнання важливим питанням, яке потребувало вирішення, було забезпечення лабораторних центрів кадрами.

“Ми останні місяці активно займаємось таким питанням як кадри. Це люди, які працюють без вихідних. Ви бачите, що тестування не зупиняється ні на день. Хочу висловити їм слова великої подяки, що вони уже декілька місяців працюють в такому режимі”, - підкреслив Міністр.

Источник: moz.gov.ua

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