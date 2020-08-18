Максим Степанов: Кількість госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів за останні три місяці збільшилась втричі

Протягом останніх трьох місяців кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою в Україні збільшилась майже втричі. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу МОЗ 17 серпня.

«Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. Майже в три рази збільшилась кількість госпіталізованих. Якщо в середині травня за тиждень показник госпіталізацій складав 749 людей з COVID-19, то за минулий тиждень це вже 1991 особа. Це ті пацієнти, які мають середній і тяжкий перебіг хвороби й потребують кисневої терапії та реанімаційних дій», — зазначив Максим Степанов.

Міністр також підкреслив, що зараз медична система України готова до навантаження у боротьбі з вірусом набагато краще, аніж на початку епідемії. Зокрема, було суттєво збільшено кількість тестувань на COVID-19.

«Для порівняння, станом на середину травня, за тиждень, було зроблено понад 58 тисяч ПЛР-тестувань, а за минулий тиждень – 120 855 тестувань», — додав Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше Міністр зазначив, що у медичних закладах України, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ та 9,5 тисячі ліжок з підведеним киснем.

Источник: moz.gov.ua

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