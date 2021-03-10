Максим Степанов: Ми здатні «згладити висоту» третьої хвилі пандемії

Третя хвиля пандемії коронавірусу, яка шириться світом, не оминула й Україну. Але МОЗ до неї підготувався заздалегідь, зміцнюючи медичну систему. На цьому наголосив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, останні кілька днів в Україні, як і в цілому у світі, фіксують стабільне зростання кількості хворих та госпіталізованих. На ранок 9 березня в наших лікарнях перебувало 26525 осіб із коронавірусом. Крім того, міністр звернув увагу на основні ознаки нового мутованого британсько-африканського штаму COVID-19.

«Цей штам коронавірусу вирізняється коротким інкубаційним періодом – 1–3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання та, на жаль, високою смертністю. Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку та центральну нервову систему. У світі також суттєво зросла частка повторних заражень, яка коливається від 4 до 18% від загальної кількості нових захворювань. У 52–76% пацієнтів фіксують також виражений постковідний синдром тривалістю від 3 до 6 місяців», – зазначив Максим Степанов.

Щоб убезпечити себе від хвороби, міністр вкотре закликав дотримуватися особистої гігієни – носити маски, мити руки тощо. А також інформаційної – зокрема, не вірити різноманітним фейкам про якість і побічні ефекти вакцини, отримувати інформацію про коронавірус з офіційних джерел і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Що стосується попередніх заходів, запроваджених для подолання пандемії, за словами міністра, вони довели свою ефективність. Це дає право стверджувати, що уряд здатен «згладити висоту» і третьої хвилі пандемії, до якої в міністерстві були готові, запевняє Максим Степанов.

«Стратегія «адаптивного карантину» дозволяла нам контролювати поширення захворюваності та тримати навантаження на медичну систему в прийнятних рамках, – підкреслив Максим Степанов. – Третя хвиля для нас не стала несподіванкою. Ми готувалися до неї, зокрема, зміцнюючи нашу медичну систему, збільшуючи кількість ліжок у лікарнях, роблячи інші дії, необхідні для надання медичної допомоги».

Источник: moz.gov.ua

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