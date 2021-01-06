Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 71

Максим Степанов: МОЗ розробляє понад 30 цифрових проєктів та сервісів

Максим Степанов: МОЗ розробляє понад 30 цифрових проєктів та сервісів

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації, НСЗУ, ДП "Електронне здоров’я" та іншими партнерами у 2021 році розширять функціональність електронної системи охорони здоров'я. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Цифровізація медицини і відхід від паперової документації підвищує якість надання медичних послуг. Електронні сервіси забезпечують зручність і для пацієнтів, і для медичних працівників. Нами було напрацьовано дорожню карту розробок, згідно з якою на цей рік заплановано понад 30 цифрових проєктів. Мова йде про старт низки сервісів та функціоналу в eHealth", — наголосив очільник МОЗ.

Зокрема, буде запроваджено електронний кабінет пацієнта, у тому числі з інтеграцією із сервісом "Дія" — це дозволить пацієнтові бачити власну електронну медичну картку, подавати декларації онлайн, надавати доступ до власних даних. Окрім того, буде розроблено функціонал медичних висновків про смерть та про тимчасову непрацездатність (електронних лікарняних).

“У 2021 році буде впроваджено план лікування — цей модуль допоможе лікарю зробити всі необхідні призначення та полегшить контроль за виконанням цих призначень. Також запрацює модуль чутливих даних, який забезпечить ведення електронних медичних записів по таких особливо чутливих нозологіях, як ВІЛ/СНІД та розлади психіки”, — повідомив Максим Степанов.

Зазначимо, цьогоріч Міністерство охорони здоров’я планує розробити систему управління лікарськими засобами та медичними виробами "eStock", електронні рецепти на інсуліни, наркотичні засоби, а згодом і на інші рецептурні препарати, забезпечити інтеграцію електронної системи охорони здоров’я з визначеними державними системами та реєстрами. Окрім цього, буде продовжено удосконалення та розширення функціоналу верифікації даних, їх безпеки та надійності.

Нагадаємо, 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку електронної охорони здоров’я, метою якої є формування умов і засад розвитку eHealth в Україні.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінфін видав Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування програмної продукції
Сегодня 10:17    29
Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції
Сегодня 09:43    52
МОН розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників
Сегодня 09:31    58
Захист авторських прав на фотографію: Верховний Суд висловив позицію
Сегодня 08:50    86
Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну
Сегодня 08:04    105
У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank – Мінфін
Сегодня 07:46    73
“Антонов” отримає кредит на будівництво Ан-178 для армії
Сегодня 07:20    85
Мінфін: Держбюджет2020 перевиконано по доходам
Сегодня 07:02    88
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 січня 2021 року
Сегодня 06:35    77
Нацполіція запланувала проведення слідчих дій із розпорядником звукозапису в рамках розслідування вбивства Павла Шеремета
Сегодня 06:26    90
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 