Максим Степанов: МОЗ розробляє понад 30 цифрових проєктів та сервісів

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації, НСЗУ, ДП "Електронне здоров’я" та іншими партнерами у 2021 році розширять функціональність електронної системи охорони здоров'я. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Цифровізація медицини і відхід від паперової документації підвищує якість надання медичних послуг. Електронні сервіси забезпечують зручність і для пацієнтів, і для медичних працівників. Нами було напрацьовано дорожню карту розробок, згідно з якою на цей рік заплановано понад 30 цифрових проєктів. Мова йде про старт низки сервісів та функціоналу в eHealth", — наголосив очільник МОЗ.

Зокрема, буде запроваджено електронний кабінет пацієнта, у тому числі з інтеграцією із сервісом "Дія" — це дозволить пацієнтові бачити власну електронну медичну картку, подавати декларації онлайн, надавати доступ до власних даних. Окрім того, буде розроблено функціонал медичних висновків про смерть та про тимчасову непрацездатність (електронних лікарняних).

“У 2021 році буде впроваджено план лікування — цей модуль допоможе лікарю зробити всі необхідні призначення та полегшить контроль за виконанням цих призначень. Також запрацює модуль чутливих даних, який забезпечить ведення електронних медичних записів по таких особливо чутливих нозологіях, як ВІЛ/СНІД та розлади психіки”, — повідомив Максим Степанов.

Зазначимо, цьогоріч Міністерство охорони здоров’я планує розробити систему управління лікарськими засобами та медичними виробами "eStock", електронні рецепти на інсуліни, наркотичні засоби, а згодом і на інші рецептурні препарати, забезпечити інтеграцію електронної системи охорони здоров’я з визначеними державними системами та реєстрами. Окрім цього, буде продовжено удосконалення та розширення функціоналу верифікації даних, їх безпеки та надійності.

Нагадаємо, 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку електронної охорони здоров’я, метою якої є формування умов і засад розвитку eHealth в Україні.

Источник: moz.gov.ua

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