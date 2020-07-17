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Максим Степанов: МОЗ вдвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні

Максим Степанов: МОЗ вдвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні

Уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і додав до переліку закладів, які можуть проводити трансплантацію органів 12 медзакладів. 9 із них спеціалізуються на органній трансплантації, а ще 3 – на трансплантації кісткового мозку. Це важливий крок на шляху розвитку трансплантації в Україні, який дозволить проводити пересадку органів всередині держави, а не їхати за кордон.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 16 липня.

«Вчора ми додали до переліку закладів, які можуть робити трансплантацію ще 12 закладів: 9 по органній трансплантації і 3 заклади - по трансплантації кісткового мозку. Вперше передбачається фінансування алогенної трансплантації кісткового мозку. В тому числі отримання донорського матеріалу з “Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку”. Це дуже важливо, тому що багато людей потребують саме такої трансплантації», - наголосив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, 15 липня в Україні було успішно проведено операції з трансплантації органів. Зокрема, в Інституті серця керівником цього медзакладу Борисом Тодуровим здійснено пересадку серця, а в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова - нирок та печінки.

«Такі операції - це порятунок життів нашим людям. Сьогодні вони вимушені шукати лікування за кордоном. Держава фінансує це і в цьому році виділено близько 1 млрд грн. Але наші лікарі здатні робити трансплантацію органів і вони це довели. Вони достатньо професійні. В нас є чіткий план щодо розвитку галузі трансплантації. У найближчі роки ми хочемо вийти на рівень розвинутих європейських країн», - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: моз, Украина

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