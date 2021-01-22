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Максим Степанов: МОЗ удосконалює систему раннього виявлення онкологічних захворювань

Максим Степанов: МОЗ удосконалює систему раннього виявлення онкологічних захворювань

Міністерство охорони здоров’я України визначило удосконалення системи раннього виявлення онкологічних захворювань однією з пріоритетних цілей Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Про це під час щоденного брифінгу заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Впроваджуючи стратегію, МОЗ першочергово вдосконалюватиме систему раннього виявлення онкологічних захворювань. Зокрема, реалізовуватиме програму скринінгу колоректального раку, раку шийки матки та ранньої діагностики й лікування раку молочної залози. Це важливий аспект, адже 35% всіх випадків злоякісних новоутворень були виявлені на 3-4 стадії захворювання”, — наголосив очільник МОЗ.

До створення Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року були долучені пацієнтські організації. Проєкт представлено усім головним лікарям/директорам онкологічних диспансерів.

Під час створення стратегії експерти робочої групи враховували реалістичність реалізації, а також наявні ресурси країни. Крім того, були взяті до уваги рекомендації місій ВООЗ та МАГАТЕ, які були присвячені саме оцінці системи онкологічної допомоги в Україні.

З проєктом стратегії можна буде ознайомитись вже найближчим часом під час процедури громадського обговорення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування дорослих з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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