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Максим Степанов: МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19

Максим Степанов: МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19

Міністерство охорони здоров'я впроваджує зміни в українській медицині і перебуває на постійному зв'язку з регіонами. Щоб оптимізувати другий етап медичної реформи і допомогти Львівській області ефективніше боротися з COVID-19, сьогодні керівництво МОЗ перебуває на Львівщині. Серед запропонованих змін - внесення коректив у фінансування пакетів за COVID-19.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час візиту у Львівську область.

"Сьогодні я зі своїм заступником і провідними лікарями України перебуваємо на Львівщині, - щоб розібратися у ситуації, допомогти, як щодо епідеміологічної ситуації, так і щодо медичної галузі загалом. Зміни, які ми впроваджуємо в медицині, робляться для всіх медиків та пацієнтів. Тому нам важливо отримувати від них зворотній зв'язок. МОЗ допомагає усім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема, зараз нам важливо змінити принцип фінансування за пакетами лікування COVID-19" , - підкреслив Максим Степанов.

У ході робочої поїздки Міністр відвідає та ознайомиться з роботою низки медичних закладів області, а також проведе селекторну нараду із керівництвом регіону.

Нагадаємо, що останнім часом Львівщина демонструє значний приріст інфікованих на коронавірус. За минулу добу тут зафіксовано 200 нових випадків захворювання на COVID-19.

Источник: kmu.gov.ua

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