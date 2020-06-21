Максим Степанов: На порятунок української медицини уже з липня Уряд виділить 4,5 млрд грн, 1,26 з яких - на екстрену медицину

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і прийняв постанову, якою передбачено 4,5 млрд грн, які підуть на дофінансування медичної галузі. Частина коштів піде на забезпечення фінансування медичних закладів на рівні не менше 2019 року, частина - на екстрену медицину, а частина - на нові тарифи.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу після засідання Уряду 19 червня.

"Цією постановою ми додаємо 4,5 млрд грн до фінансування лікарень. За нашими розрахунками, близько 2 млрд 330 млн грн із них - фактично антикризовий пакет, який піде на те, щоб дофінансувати медичні заклади до рівня минулого року. Для того, щоб не допустити закриття закладів, а медпрацівники отримували зарплату. Також частина коштів піде на екстрену медичну допомогу - 1 млрд 260 млн грн. Це наші антикризові заходи до кінця 2020 року, щоб не втратити украінську медицину " , - заявив Максим Степанов.

Рішенням Уряду також передбачається, що тариф гострого інфаркту буде змінено із 16 001, 43 грн до 30 109 грн, а тариф на гострий мозковий інсульт замість 19 332,31 грн становитиме 26 947 грн.

«Ми будуємо таку соціально-економічну модель медицини, яка дозволить досягти якості та доступності медичної послуги для пацієнтів та гідної оплати праці для медичних працівників», - додав Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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