Максим Степанов: Повернення учнів молодших класів у школи зараз зведе нанівець мету посиленого карантину

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав лідерів місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів. Протягом посилених карантинних обмежень учні перебувають на дистанційному навчанні. Такий формат освітнього процесу позитивно впливає на ефективність протиепідемічних заходів. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Я рекомендую усім представникам місцевого самоврядування спершу поцікавитися законами епідеміології, а потім рекомендувати зміни до карантинних обмежень, зокрема, завчасне припинення дистанційного навчання і повернення до звичного освітнього процесу. Усі рішення щодо карантинних обмежень приймаються МОЗ, виключно спираючись на закони епідеміології та думку провідних лікарів-епідеміологів, а також інфекціоністів України. Тому на період дії посилених карантинних обмежень, тобто до 25 січня, відвідування закладів загальної освіти призупинено”, — зазначив очільник МОЗ.

В Україні постерігається збільшення відсотка дітей, які захворіли на COVID-19, у співвідношенні до загальної кількості людей, які захворіли. Причому у листопаді цей показник становив 3,1% від усієї кількості нових хворих. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини.

“Діти почали частіше інфікуватися COVID-19. Ця тенденція спостерігається у всьому світі. Більшість випадків заражень дітей SARS-CoV-2 відбуваються безсимптомно, тому виявити в даному випадку інфікованих і не допустити в колектив фактично неможливо. Одночасно збільшилася кількість випадків із важким перебігом хвороби, що потребують госпіталізації. Завчасний початок офлайн-навчання в 1-4 класах призведе до зростання інтенсивності інфікування населення через перехресне зараження дітей”, — повідомив Максим Степанов.

Нагадаємо, Урядом затверджено продовження карантину до 28 лютого 2021 року. Що стосується посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 до 24 січня. Жодних змін щодо термінів Кабінетом Міністрів України не вносилися.

Источник: moz.gov.ua

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