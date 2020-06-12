Максим Степанов про антирекорд COVID-19: Ми готуємо термінові рішення, які допоможуть врятувати життя українців

11 червня в Україні виявлено 689 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це новий антирекорд для держави і МОЗ пропонуватиме термінові рішення, які допоможуть врятувати життя українців.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть у найважчі часи, у квітні, коли була напружена ситуація, в нас ніколи не було 689 осіб, які захворіли протягом 1 дня. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Вже протягом тижня я, як Міністр охорони здоров’я, прошу вас дотримуватися правил безпеки та рекомендацій. У цій ситуації ми будемо терміново пропонувати проведення певних заходів заради здоров’я українців”, - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, жоден етап пом’якшення карантину не означає скасування протиепідемічних заходів, як, наприклад, масковий режим чи використання антисептиків.

Нагадаємо, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 29 070 людей, з них 2 092 дитини, а також 5 249 медпрацівників. При цьому, загалом одужало 13 141 особа (з них 3055 медичних працівників), а летальних випадків — 854.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»