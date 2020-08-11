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Максим Степанов: в лікарнях другої хвилі вже підготовлено понад 10 тисяч ліжок

Максим Степанов: в лікарнях другої хвилі вже підготовлено понад 10 тисяч ліжок

Міністерство охорони здоров’я почало розгортати по лікарні другої хвилі для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Наразі в цих медичних закладах передбачено понад 10 тисяч ліжок для пацієнтів. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 10 серпня.

«У деяких регіонах ми вже почали розгортати лікарні другої хвилі. У них визначено 10237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19. Ці лікарні мають 851 реанімаційне ліжко, а також 1442 апарати ШВЛ», — зазначив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, темпи поширення коронавірусу в Україні, зокрема, збільшення кількості госпіталізацій (понад 200 осіб на добу) у деяких регіонах призвели до заповнення лікарень першої хвилі на понад 50%, що зумовило необхідність підготовки медичних закладів другого рівня.

Як підкреслив Максим Степанов, за останні чотири місяці МОЗ значно збільшило кількість апаратів штучної вентиляції легень на понад 800 одиниць. «Крім того, значно збільшено кількість ліжок, до яких підведено кисень. Також триває робота із закупівлі засобів індивідуального захисту: це і респіратори, і рукавички, і захисні щитки, і медичні маски», — наголосив очільник МОЗу.

При цьому, як зазначив Максим Степанов, закупівля засобів індивідуального захисту відбувається за рахунок ресурсу державного бюджету, а також коштів Світового банку. «У рамках нашого спільного проекту (зі Світовим банком, - ред.) ми будемо закуповувати нові системи для ПЛР тестування – близько 1,2 млн одиниць. Також ми продовжуємо закуповувати обладнання для наших лабораторних центрів», — резюмував Міністр Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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