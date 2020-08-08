Максим Степанов: В Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози

У рамках пілотного проекту МОЗ з розвитку системи трансплантації в Україні вперше було проведено трансплантацію комплексу нирка-підшлункова залоза. Про це в ефірі програми “Ранок з Україною” на телеканалі “Україна” розповів Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні вночі я дуже хвилювався і майже не спав, адже у Львові тривала перша в Україні посмертна трансплантація підшлункової залози. Ми крок за кроком йдемо до трансплантаційної незалежності, яка рятує життя українців», — зазначив Міністр Максим Степанов.

Трансплантацію провели у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги під керівництвом доктора медицини з університетської клініки м. Любек – Григорія Лапшина. До складу медичної бригади увійшли також завідувач відділенням трансплантації нирки інституту Шалімова Владислав Закордонець та керівник Центру хірургії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Юрій Шаваров.

Зазначимо, у Львові відбулась також трансплантація серця та нирки для двох громадян. Наразі пацієнти знаходяться у стабільному стані та під постійним наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов зазначив, що досягти трансплантаційної незалежності Україні вдасться за два-три роки.

Источник: moz.gov.ua

Фото Ірини Заславець

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